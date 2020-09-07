Нью-Дели, , 10:24 — REGNUM Международный коллектив поддержки рыбаков (ICFW) обеспокоен ситуацией вокруг 69 индонезийских рыбаков, которые не могут покинуть город Порт-Блэр (Индия), сообщает Antara.

Издание отмечает, что в настоящее время 61 рыбак из индонезийской провинции Ачех и восемь рыбаков из провинции Северная Суматра находятся в Индии, и не могут вернуться домой.

Индонезийские рыбаки очень надеются, что правительство провинции Ачех сможет помочь им покинуть Индию и вернуться домой к семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, «Прекрасная Индонезия» («Wonderful Indonesia») приняла участие в международной культурной выставке, которая проходит в Пекине 5−9 сентября 2020 года.

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