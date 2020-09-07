Таллин, , 10:17 — REGNUM Боевые стрельбы из реактивной системы залпового огня проведут на эстонском полигоне военнослужащие 41-й бригады полевой артиллерии армии США в Европе. Об этом говорится в сообщении главного штаба Сил обороны Эстонии, распространённом 7 сентября.

Уточняется, что стрельбы пройдут на центральном полигоне в Тапе. Планируется задействовать пусковую установку РСЗО Multiple Launch Rocket System.

Программа учений предполагает презентацию системы MLRS и показательные стрельбы, включающие упражнения по наводке и прицеливанию. Ранее американское посольство в Эстонии сообщило о развёртывании батареи РСЗО на полигоне в Тапе в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой. В учениях, которые продлятся до 10 сентября, задействованы около 70 американских военнослужащих.

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