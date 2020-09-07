Киев, , 10:11 — REGNUM Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов может занять пост генерального прокурора Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

По данным источников, глава офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова может, в свою очередь, стать министром юстиции Украины.

Источник рассказал, что примерно треть членов фракции «Слуга народа» в парламенте недовольны министром юстиции Украины Денисом Малюськой. Парламентариям, в первую очередь, не нравится его эксцентричное поведение.

«Ротация Баканов-Венедиктова — это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет», — отметил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе минюста Украины, в стране начали продавать подарочные сертификаты на пребывание в платных камерах следственных изоляторов.

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