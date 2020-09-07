Париж, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что, несмотря на гибель двух французских военнослужащих в рамках операции «Бархан», «вопрос о выводе войск из Мали даже не рассматривается». Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщило France Info.

Выступая в ходе передачи «Политические вопросы» на радиостанции France Inter глава МИД Франции заявил, что правительство пока не собирается выводить войска из Мали.

Министр иностранных дел поблагодарил погибших военных за их мужество и добавил, что «их борьба будет продолжаться», так как активизация усилий в регионе Сахель «наконец начинает давать существенные результаты».

«Данные территории возвратились к мирной жизни, население вернулось в свои дома, государство вновь начинает руководить страной», — заявил министр. «Это трудная борьба, тем более что она происходит в регионе, который сравним по размерам с Европой. Мы имеем дело с очень неустойчивыми, очень гибкими группами джихадистов. Но мы продвигаемся вперед и защищаем свою собственную безопасность», — добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября двое военнослужащих французских сил, развернутых в регионе Сахель с целью борьбы против терроризма, погибли в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали двое французских военных подорвались на фугасе