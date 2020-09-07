Стокгольм, , 09:59 — REGNUM В Швеции «Христианские демократы» предложили использовать деньги из бюджета страны для строительства тюрем за рубежом. В партии считают, что туда будут направлены для отбывания наказания иностранные граждане, осужденные на территории Швеции. Об этом 7 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

Государственная служба исполнения наказаний и пробации Швеции уже бьет тревогу в связи высокой загруженности пенитенциарной системы в стране. Чтобы решить эту проблему, «Христианские демократы» намерены отправлять приговоренных к реальным срокам иностранцев отбывать наказание в других странах.

«Шведские тюрьмы сегодня практически заполнены. Одна из причин заключается в том, что почти 30% заключенных являются иностранными гражданами, которые должны отбывать наказание у себя на родине», — заявила лидер партии Эбба Буш.

По ее словам, на первом этапе речь пойдет о 400−500 заключенных, которые не будут иметь права отказаться от этапирования за рубеж. Чтобы построить и содержать тюрьмы «Шведские демократы» предлагают выделить порядка 1,8 миллиардов крон (€173,7 млн) в течение четырех лет.