Москва, , 09:36 — REGNUM Уже в ближайшие дни Россия и Кипр подпишут документы относительно налогообложения. Об этом в интервью греко-кипрской газете «Филэлефтерос» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ 7 сентября.

Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что подписание состоится в ходе его визита на Кипр, который запланирован 8 сентября и приурочен к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений.

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«В ходе моего визита на Кипр будут подписаны два документа: протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и план консультаций между МИД России и Кипра на 2021−2022 года», — сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что на современном этапе российско-кипрское взаимодействие регламентируется десятками соглашений. По его словам, ведомствами обеих стран ведётся работа по модернизации и расширению договорно-правовой базы.

Лавров подчеркнул, что за пройденный 60-летнйи период дипломатических отношений России и Кипру «удалось наладить по-настоящему успешное партнёрство».

«Сегодня российско-кипрский политический диалог носит дружественный и доверительный характер, — подчеркнул министр. —Общими усилиями создан солидный задел в политической, торгово-экономической, договорно-правовой и гуманитарной областях».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Министерство финансов РФ запустило процесс денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Неделю спустя по итогам проведенных переговоров Кипр полностью согласился на предложенные Россией условия по увеличению налога на дивиденды и проценты до 15%. Процесс денонсации соглашения был остановлен.

Как заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, стороны парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года.

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