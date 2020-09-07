Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Американские компании призывают своих сотрудников помочь с проведением в стране президентских выборов, около 350 тыс. человек уже согласились. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 сентября в газете The Wall Street Journal.

Почти 800 компаний участвуют в инициативе. Они согласились не лишать сотрудников зарплаты на период, пока те будут помогать с проведением досрочного голосования или работать на избирательных участках.

Компании, в числе которых Microsoft, Levi Strauss, Uber Technologies, Gap и другие, стараются сподвигнуть на работу на выборах молодых людей. Ранее на избирательных участках чаще работали пожилые люди, но в условиях пандемии такая деятельность становится для них опасной.

Эксперты полагают, что всего потребуется около 460 тыс. добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в США пройдут 3 ноября. Они определят президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Борьба за высший пост развернётся между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

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