Стокгольм, , 09:40 — REGNUM В Швеции «Социал-демократы» по-прежнему продолжают «отступать» в общественном мнении после нескольких месяцев роста электоральной поддержки в течение весны этого года. О том, почему рейтинг «Социал-демократов» идет по наклонной вниз, 6 сентября журналистам Sveriges Radio рассказал глава отдела социологической службы Kantar Sifo Тойво Шёрен.

Журналисты Sveriges Radio запросили подборку результатов социологических опросов у службы за последние месяцы. После ознакомления с исследованиями стало ясно, что «Социал-демократы» поддержку избирателей теряют.

Так, еще в июне за них были готовы проголосовать 30,4%, когда уже в августе эта цифра сократилась до 27,9%. Самыми удачными месяцами были апрель и май, когда популярность партии достигала 31,4%.

В чем же причина потери «Социал-демократов» своей электоральной поддержки?

«На первом этапе вы растете, это приобретает значения общенационального объединения вокруг своих лидеров. Вот почему это был тот исключительный подъем «Социал-демократов», которого мы никогда раньше не видели», — объяснил Шёрен, добавив, что дальше на первый план все чаще будут выходить политические вопросы, а не те, которые связаны с пандемией коронавируса.