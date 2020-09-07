Киев, , 09:17 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба решил срочно связаться с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с событиями в Донбассе. Об этом украинский министр написал 6 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в результате нарушения режима прекращения огня в Донбассе погиб один украинский силовик, ещё один получил ранения.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из неё», — рассказал Кулеба.

По данным пресс-службы Операции объединённых сил (ООС), инцидент произошёл в районе населённого пункта Красногоровка. Позиции ВСУ были якобы обстреляны из станкового гранатомёта, в результате чего один украинский боевик погиб, а второй получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое украинских военных погибли на минном поле в районе Верхнеторецкого.

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