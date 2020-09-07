Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Регистрацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии для участия в парламентских выборах прошли 66 политических партий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«Избирательная администрация завершила одну из самых важных частей избирательного процесса. Следующим этапом для политических партий является подача партийных списков», — говорится в заявлении Избиркома.

Сообщается, что списки необходимо подать до 1 октября. Всего, по данным ЦИК, заявления на участие в выборах подали 78 партий, из них 12 не смогли пройти регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Грузии назначены на 31 октября. Партия, победившая на выборах и набравшая более 40% голосов, сможет сформировать правительство страны. Если результат будет хуже, то победившей партии придется создать коалицию с другими фракциями парламента.

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