Париж, , 09:35 — REGNUM В рамках предвыборной кампании на пост президента Франции глава консервативной националистической партии «Национальное Объединение» Марин Ле Пен призвала граждан республики «очнуться» и начать бороться с «варварством», развивающимся в области безопасности, передает «Агентство Франс Пресс».

Выступая перед своими сторонниками в воскресенье, 7 сентября, в коммуне Фрежюс департамента Вар, глава крайне правой партии «Национальное объединение» и участница президентских выборов 2022 года во Франции Марин Ле Пен обратила внимание на последствия неконтролируемой, по ее мнению, миграции во Францию и призвала граждан «очнуться».

"Развивается настоящее варварство… а с варварами мы не ведем переговоры. Мы с ними боремся», — заявила Марин Ле Пен, сославшись на акты насилия, произошедшие этим летом, которые, как считают представители ее партии, являются признаком «одичания» населения. В ответ министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти обвинил главу «Национального объединения» в «популистском преувеличении» и добавил, что Франции — это не «разбойничий притон».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что ее партия на прошедших во Франции муниципальных выборах одержала «большую победу» и поздравила нескольких кандидатов в мэры, которые, по предварительным данным, одержали победу в муниципалитетах.

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