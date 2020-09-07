Москва, , 09:23 — REGNUM Российская сторона рассчитывает, что встреча лидеров пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — состоится при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью крупнейшей газете Кипра Phileleftheros.

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Лавров отметил, что пандемия коронавируса выявила необходимость совместных усилий основных мировых центров при центральной координирующей роли ООН. Разногласия должны быть отложены в сторону в условиях глобального испытания — пандемии, добавил он, указав, что партнёры России по «пятёрке» положительно восприняли предложение саммита.

«Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной», — заявил глава российской дипломатии.

Пока необходимость противостоять пандемии не привела к консолидации мирового сообщества, более того, отдельные страны стремятся свести личные счёты или продвинуть свои интересы, добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил провести саммит руководителей России, Китая, США, Франции и Великобритании. Все названные страны поддержали инициативу.

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