7 сентября 2020 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 09:04 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

3 октября папа Римский Франциск подпишет энциклику «Omnes fratres. О братстве и социальной дружбе», передает Vatican News (Ватикан). Церемония состоится в Ассизи после мессы, которую понтифик совершит в нижней базилике. Это будет третья энциклика Франциска после Lumen fidei (2013) и Laudato si' (2015). Из-за санитарной обстановки богослужение пройдет без участия народа. Это будет уже четвертая поездка папы в Ассизи. «В то время как весь мир страдает от пандемии и заставляет нас почувствовать себя братьями по несчастью, — пишет в специальном коммюнике епископ Ассизи Доменико Соррентино, — мы не можем не почувствовать потребности в том, чтобы стать прежде всего братьями по любви». Визит понтифика, отмечает прелат, «придаст нам мужества и силы, чтобы начать заново, во имя объединяющего всех нас братства».

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин совершил визит в Ливан, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Он передал послание ливанцам от папы Франциска: «Вы не одиноки — весь мир поддерживает вас». Состоялась встреча кардинала с религиозными лидерами, которые представляют все церковные конфессии Бейрута, пострадавшего недавно от мощного взрыва в морском порту города. Помимо христиан присутствовали священнослужители мусульманских суннитской и шиитской общин, а также друзы. «Мы молимся, чтобы Бог дал нам силы заботиться о каждом пострадавшем и выполнить задачу восстановления Бейрута», — подчеркнул Паролин. Он отметил, что понтифик «призвал международное сообщество помочь Ливану и поработать над решением его проблем».

Ватикан серьезно рассматривает возможность поездки папы Франциска в Ливан. Такой вывод портал AsiaNews (Рим, Италия) сделал после того, как кардинал Паролин в ходе своего визита в Бейрут ответил на вопросы журналистов. Госсекретарь пояснил, что понтифик «безусловно приедет», но обязаны сложиться «внутренние и внешние обстоятельства». Иными словами, поездка Франциска визит в Ливан должна стать фактором единства, а не разобщенности. Во время приема у ливанского президента Мишеля Ауна кардинал Паролин подчеркнул важность сохранения «идентичности» Ливана, его модели «совместного проживания, плюрализма и свободы».

Вечером 5 сентября в минской церкви святого Симона и святой Елены состоялась месса «по погибшим и заключенным в тюрьму в ходе мирных акций протеста в Белоруссии», информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия), которую возглавил генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий. В начале мессы он поприветствовал всех собравшихся в Красной церкви. Среди них были не только представители различных христианских конфессий, но и еврейской община, и даже неверующие. После чего епископ зачитал короткое приветствие на английском языке, адресованное «сотрудникам дипломатических миссий, которые приехали помолиться с белорусами и тем самым выразили свою солидарность с народом нашей страны в период беспрецедентного гуманитарного кризиса». Говоря об изгнании главы белорусских католиков, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, и обвинениях его в том, что он якобы «влез в политику», епископ Кособуцкий задал вопросы: «Если мы сегодня говорим, что выступаем против насилия, это политика? Если сегодня мы говорим, что выступаем против пыток, это политика? Если мы каждый день молимся, чтобы в нашей стране никогда не было ничего подобного, разве это политика? Когда мы говорим, что хотим жить правдой, честно и доброжелательно, разве это политика? Мы не вмешиваемся в политику: мы просто молимся за свой народ, за весь народ без исключения».

Католическая церковь в Белоруссии не участвует в политике, но имеет право на моральное суждение. Об этом в интервью Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) заявил отец Лешек Крыж, директор группы Конференции католического епископата Польши по оказанию помощи Церкви на Востоке, которая поддерживает более 30 лет в том числе католиков в Белоруссии. Он напомнил, что наибольшей формой поддержки Католической церкви в Белоруссии, помимо выделения финансовой помощи, являлись священники и монахи из Польши. Еще в 1990-е годы в Белоруссии было около 110 приходов и около 60 священников, сегодня насчитывается 466 приходов и 473 священника, 75 из которых родом из-за границы, в основном из Польши. В последние годы количество священнослужителей из Польши явно уменьшается, во-первых, потому, что уже появились свои местные священники и монахи, во-вторых, также потому, что «одни уехали по причинам, назовем их «естественными», а другим пришлось уехать». Отец Лешек призвал в беседе «помнить наших соседей из Белоруссии, особенно сейчас, когда в Польше мы отмечаем 100-летие «Чуда на Висле» и 40-летие подписания августовских соглашений (которые привели к созданию профсоюза «Солидарность» — ИА REGNUM) — события, которые изменили историю Польши и не только ее!»

Некоторые люди, кажется, просто рождены для изгнания, пишет Crux (Денвер, США). Последнее, по-видимому, относится к архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, который в настоящее время находится в изгнании в Польше после того, как ему было отказано в возвращении в Белоруссию правительством президента-старожила Александра Лукашенко, прозванного «последним тираном Европы», что в настоящее время сталкивается с массовыми уличными протестами после «спорной победы на выборах в начале августа». Кондрусевича уже в третий раз выгоняют или не пускают обратно. Первый — в молодости, когда его исключили из Гродненского педагогического института за то, что он был католиком. Второй — во времена понтификата Бенедикта XVI, когда его удалили с кафедры архиепископии Божией Матери в Москве и отправили обратно в Белоруссию в 2007 году. Ватиканская дипломатия проводила тогда политику разрядки отношений как с российским правительством, так и с Русской православной церковью, и Кондрусевич считался «препятствием». И вот спустя полтора десятилетия архиепископ снова оказывается в центре событий на постсоветском пространстве. Он «явно не хочет изображать из себя мученика». По его словам, «мне почти 75 лет, и скоро я подам папе прошение об отставке». До сих пор ни папа Франциск, ни государственный секретариат Святого престола не высказывались публично о его деле, но в недавнем интервью Кондрусевич заявил, что чувствует сильную «моральную поддержку» со стороны Рима. Еще неизвестно, будет ли принята его отставка. Предшественник Кондрусевича в Минске, покойный кардинал Казимир Свентек, служил до 91 года.

Заключенное в 2018 году временное соглашение между Ватиканом и Пекином не работает, считает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Оно преследовало две цели — добиться слияния «подпольной» Католической церкви в Китае с контролируемой государством «патриотической» Церковью под общим руководством Рима, а также урегулировать вопрос о назначении епископов. В настоящее время в Китае пустует более 50 кафедр. Ватиканские источники сообщили изданию, что списки кандидатов в епископы тщательно формируются и отправляются для консультаций в Пекин, где их встречают молчанием. Китай, по словам тех, кто знаком с ходом переговорами, также хранит молчание, когда речь заходила о пропавших без вести или арестованных священнослужителей. Сделка 2018 года была заключена, когда Ватикан признал восемь назначенных коммунистами епископов, ранее считавшихся раскольниками. Сейчас Рим готов потребовать от Пекина ответного жеста. Так, в дополнение к более чем 50 вакантным епархиям на материке, Гонконг уже более 18 месяцев остается без епископа. Публичное объявление о назначениях в китайские епархии, включая Гонконг, может стать ценой, которое запросит Святой престол.

Эксперт по Китаю и лауреат Пулитцеровской премии Ян Джонсон защитил папу Франциска, которого критикуют за временное соглашение между Ватиканом и Пекином, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). По словам Джонсона, понтифик «должен был действовать и что-то пробовать сделать — когда трудно рукоположить епископов или если у вас нет легальных священников, Церкви очень трудно процветать». Правда, соглашение «пока не сработало, как надеялся Ватикан», отметил журналист. Но, говорит Джонсон, выносить окончательное решение еще рано, для этого нужно подождать 20−30 лет. Интересы Ватикана и Китая сильно расходятся. Интерес Китая — это отсутствие «подпольной» Церкви, что помогает «избавиться от гражданского общества», которое находится вне контроля правительства, и поставить его под контроль правительства. Интерес Рима заключается в желании укрепить Церковь в долгосрочной перспективе. Непростая задача: «подпольная» Церковь существует несколько десятилетий, недоверие к «официальной» Церкви велико. Думать, что все они мгновенно станут единым целым, нереально — это «займет много времени».

Платформа «Католики за Байдена» активизировала свои усилия, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Сторонники кандидата в президенты США от демократов посылают католическим избирателям сигналы о том, что приоритеты Джо Байдена совпадают с приоритетами папы Франциска, несмотря на поддержку первого федерального финансирования абортов. «Католики за Байдена» утверждают, что политика их кандидата будет защищать бедных, пожилых и мигрантов, а также отвергает расизм. По их словам, это «священные вопросы» и для понтифика, они должны быть «приоритетными в кабинке для голосования». Сторонники политика-демократа считают, что «вероятно, около 20% голосов (неопределившихся — ИА REGNUM) католиков все еще находятся в игре», особенно в нескольких ключевых штатах, которые Дональд Трамп с незначительным перевесом выиграл в 2016 году. Ранее республиканцы запустили рассчитанную на католиков кампанию, в которой подчеркивались усилия Трампа по назначению федеральных судей консервативного толка, действия его администрации в защиту жизни и религиозной свободы, «экономические рекорды» и поведение во время пандемии коронавируса.

Европейский союз больше не дышит духом своих отцов-основателей. К такому выводу, информирует Kath.net (Линц, Австрия), пришел чешский кардинал Доминик Дука. По иронии судьбы, институты ЕС с их нынешней политикой являются «величайшим врагом европейской интеграции», говорит он. Европа может иметь успешное будущее только в том случае, если идеи отцов-основателей, таких как Роберт Шуман или Альчиде Де Гаспери, снова «будут приняты близко к сердцу». Дука ссылается на действующий Лиссабонский договор, который не содержит ссылки на иудео-христианские корни Европы, и поэтому «она не дышит тем же духом, что и Европа отцов-основателей». Сегодняшний ЕС, вызванный к жизни Маастрихтским договором 1993 года — это «новый продукт». Его создали политики, «в рядах которых практикующие католики составляли незначительное меньшинство». Фоном заявления кардинала послужило интервью экономиста Ханы Липовской деловой газете Hrot, где она резко критиковала Брюссель и говорила о референдуме по выходу Чехии из ЕС.

1 сентября школьники во всей России отмечают День знаний и начинают учебный год, не остались в стороне и учащиеся католической школы Рождества Христова в Новосибирске, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В католической школе с 1 по 4 класс будут в наступившем учебном году обучаться свыше сорока мальчиков и девочек. Линейка, в которой кроме учеников приняли участие и их родители, началась с исполнения гимна России у воздвигнутого во дворе государственного флага. В напутственном слове директор школы отец Коррадо Трабукки напомнил, как Иисус, давая задание Своим ученикам, предложил им, переступая порог любого дома, приветствовать находящихся в нем словами: «Мир дому сему!». Очень важно, чтобы в нашем доме царил мир. Это пожелание многолетний директор школы сформулировал по-русски, по-латыни, по-еврейски, по-арабски (в католической школе учатся дети, чьи семьи принадлежат к разным этносам и религиозным традициям).

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; украинского греко-католического портала Католицький Оглядач; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».