Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Борьба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с голосованием на выборах главы государства по почте может в итоге навредить Республиканской партии, заявил лидер республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Кевин Маккарти.

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«Я пытался ему показать. Вы знаете, кто больше всего боится COVID-19? Пожилые люди. Если они не пойдут голосовать, то всё, нам крышка», — сказал Маккарти порталу Axios.

Он также добавил, что голосование по почте особенно проблематично в тех американских штатах, где нет инфраструктуры для обработки таких бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал почтовый вариант голосования на президентских выборах, на котором настаивают демократы из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

По словам американского президента, Демпартия хочет, манипулируя почтовым голосованием, лишить граждан США «справедливых и свободных выборов».

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