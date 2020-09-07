Сеул, , 08:50 — REGNUM В Южной Корее одобрили проект четвертого дополнительного бюджета. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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Данное решение было принято членами правительства и представителями Демократической партии «Тобуро» 6 сентября.

По данным источников, общий объем четвертого дополнительного бюджета составит 7 трлн вон (~$5,8 млрд). Финансирование будет осуществляться за счёт выпуска государственных облигаций.

Известно, что поддержка будет осуществляться в индивидуальном порядке наиболее уязвимым слоям населения, включая малообеспеченные семьи, самозанятых.

Законопроект бюджета будет представлен Национальному собранию на этой неделе. Ожидается, что депутаты утвердят бюджет до праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который будут отмечать в стране с 30 сентября по 2 октября.

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