Киев, 7 сентября 2020, 08:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины совместно с Верховной радой разрабатывает законопроект о двойном гражданстве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Кулеба рассказал, что выступает за разрешение двойного гражданства за исключением гражданства «страны-агрессора».
Напомним, после начала гражданской войны на Украине, власти страны обвинили в происходящем Россию, которую на официальном уровне начали называть «страной-агрессором». Никаких доказательств «агрессии» РФ Киев не предоставил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина не признаёт российские паспорта, полученные жителями ДНР и ЛНР.
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