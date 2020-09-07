Киев, , 08:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины совместно с Верховной радой разрабатывает законопроект о двойном гражданстве. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Кулеба рассказал, что выступает за разрешение двойного гражданства за исключением гражданства «страны-агрессора».

"Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что это соответствует интересам Украины. И эта норма давно назрела», — добавил чиновник.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине, власти страны обвинили в происходящем Россию, которую на официальном уровне начали называть «страной-агрессором». Никаких доказательств «агрессии» РФ Киев не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба заявил, что Украина не признаёт российские паспорта, полученные жителями ДНР и ЛНР.

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