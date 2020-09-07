Москва, , 08:51 — REGNUM Украина наряду с Россией ответственна за обеспечение населения Крыма чистой питьевой водой. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она отметила, что на России лежит главная ответственность за обеспечение доступа к воде для населения полуострова. Украина в соответствии с международным законодательством в области прав человека обязана поддерживать осуществление прав жителей Крыма.

Официальный Киев должен постоянно держать в поле зрения вопрос о том, могут ли быть приняты меры «для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», приводит слова Тросселл РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет запросило у РФ дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.

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