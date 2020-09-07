Аддис-Абеба, , 08:44 — REGNUM Верхняя палата парламента Эфиопии приняла резолюцию, по которой решение о планах властей региона Тыграй провести выборы 9 сентября было признано неконституционным. Об этом передаёт информационное агентство Reuters.

Эксперты опасаются, что данное постановление может спровоцировать столкновения между центральным правительством и мощной этнической партией в регионе.

Члены Палаты Федерации, в которой рассматриваются все конституционные споры, единогласно заявили, что выборы в региональный парламент и на другие должности являются «неконституционными и поэтому недействительными».

Однако Гетачев Реда, пресс-секретарь Народного Фронта освобождения Тыграя (TPLF), сообщил агентству Reuters, что голосование пройдёт, несмотря на давление со стороны центрального правительства.

Напомним, что после прихода к власти в 2018 году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед либерализовал политику и экономику страны, которая когда-то была одной из самых жестко контролируемых стран Африки. Но эти реформы также привели к этнической напряженности и вспышкам насилия, поскольку политики в провинциях выступили против власти центрального правительства.

В марте в Эфиопии отложили парламентские и региональные выборы, которые были назначены на август, из-за пандемии коронавируса. Новая дата все еще должна быть установлена.

В прошлом месяце в аналитическом центре Международной кризисной группы заявили, что администрация Тыграя и центральное правительство «идут на лобовое столкновение». Правительство Абия «сочтет любую новую региональную администрацию нелегитимной», если выборы пройдут, заявили в группе.