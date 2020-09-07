Москва, , 08:22 — REGNUM Пост про президента Сербии Александра Вучича и стулья в Белом доме, который вызвал возмущение и негодование со стороны сербских официальных лиц, был неправильно интерпретирован. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат пояснила, что единственное, что она хотела им передать — «неприятие высокомерного» тона американских властей.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован», — написала Захарова в приписке к сообщению на своей странице в Facebook

По словам Захаровой, смысл сообщения — показать, что «протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности».

«А это неприемлемо», — уверена официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 5 сентября Мария Захарова опубликовала на странице в Facebook пост с двумя фотографиями. На одной, протокольной, сербский президент сидит в Овальном кабинете напротив американского лидера Дональда Трампа. Вторая — кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шэрен Стоун сидит, закинув ногу на ногу. Снимки были сопровождены подписью: «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте».

Президент Сербии отреагировал на это сообщение, заявив, что проявленные Марией Захаровой «примитивизм и хамство больше всего говорят о ней самой, а также о тех, которые её назначили на эту должность».