Берлин, , 08:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии согласовало направленный Генпрокуратурой РФ запрос о правовой помощи по Алексею Навальному. Об этом сообщил в интервью телеканалу ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана», — сказал министр.

Вместе с тем, добавил он, это многоступенчаты процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — «Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится».

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравлении» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток — 2».

Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».

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