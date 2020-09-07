Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM На досрочных выборах губернаторов Еврейской автономной области и Камчатского края, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября, ведущий политолог, директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев прогнозирует низкую явку и наверняка один тур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Губернаторские кампании в ЕАО и на Камчатке пройдут по максимально управляемому сценарию — с «зачищенным» электоральным полем, низкой избирательной явкой на фоне пандемии COVID-19 и практически наверняка в один тур.

Так, например, в обоих регионах к выборам не были допущены кандидаты от КПРФ. В ЕАО избирком обнаружил факты неправильного заполнения сданной кандидатом документации (хотя до этого многие годы у регионального отделения КПРФ подобных проблем не было), а на Камчатке «коммунист» не прошёл «муниципальный фильтр», хотя подписи у муниципальных депутатов нашлись даже для представителей таких партий как «Патриоты России» и «Партия Роста», у которых в регионе мандатов практически нет.

Кроме того, в ЕАО на выборах не выдвигался кандидат от ЛДПР, у которой в регионе довольно неплохие позиции.

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Все мы знаем, что и Камчатка, и ЕАО — это сложные регионы, с массой проблем, требующих решения далеко не первый год. У избирательных штабов двух врио были основания для того, чтобы опасаться перехвата негативной повестки в сложный для страны период, поэтому они приложили усилия для того, чтобы сделать эти кампании максимально спокойными и предсказуемыми. К тому же, по нашей информации, избиратели региона неоднозначно относятся к фигурам Солодова и Гольдштейна, хоть и не проявляют к ним явной антипатии. При низкой политической конкуренции этого достаточно, чтобы построить кампании на голом админресурсе», — считает Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2019 года в отставку ушёл губернатор Еврейской АО Александр Левинталь. Врио главы региона указом президента был назначен Ростислав Гольдштейн, который до этого занимал пост сенатора. В Еврейской АО 13 сентября жители будут выбирать губернатора из пяти кандидатов: Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), Владимир Дудин («Справедливая Россия»), Александр Крупский («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Роман Куземский («Патриоты России») и Борис Тихонов («Родина»).

Камчатка осталась без губернатора после досрочной отставки Владимира Илюхина в апреле 2020 года. Врио главы края был назначен Владимир Солодов, который ранее руководил правительством Якутии. На выборах Камчатки избирком зарегистрировал пять кандидатов: Максима Близнюкова («Партия роста»), Дмитрия Бобровского («Справедливая Россия»), Валерия Калашникова (ЛДПР), Александра Острикова («Патриоты России») и Владимира Солодова (самовыдвижение).