Москва, 7 сентября 2020, 06:44 — REGNUM Белорусская власть должна «перебрать людишек» с целью построения новой элиты, которая воссоединит страну с Россией, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, точно такой же процесс происходит и в Белоруссии. Особенно это опасно в ситуации затяжной политической войны, которая разгорелась в Белоруссии после срыва уличного «блицкрига», ориентированного на быстрый снос Лукашенко. По его словам, кондовость и двусмысленность белорусской элиты и власти на сегодняшний день являются ключевым препятствием в победе в этой войне.