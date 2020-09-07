Биробиджан, , 06:14 — REGNUM В Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября состоятся досрочные выборы губернатора. Избирательная кампания в регионе проходит спокойно, без скандалов и особой конкуренции. Эксперты разного уровня сходятся во мнении, что выборы в регионе пройдут в один тур.

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Бывший глава региона Александр Левинталь написал заявление о досрочной отставке 12 декабря 2019 года. Этот шаг был вполне предсказуем и ожидаем. Эксперты разного уровня давно предрекают исчезновение Еврейской АО как самостоятельного субъекта РФ. Регион не может самостоятельно обеспечивать свои потребности. Федеральный центр регулярно вынужден направлять в ЕАО дополнительное финансирование для решения региональных полномочий. Например, в 2019 году область не прошла бы самостоятельно отопительный сезон, в процесс пришлось вмешиваться федеральным органам власти.

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Александр Левинталь был назначен на должность врио губернатора ЕАО 24 февраля 2015 года указом президента РФ. В сентябре 2015 года одержал победу на выборах губернатора области, баллотируясь от «Единой России» он набрал 75,42% голосов избирателей.

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Уходя с должности Левинталь сказал, что это связано с переходом на новое место работы и что на повторные выборы он идти не собирался.

«За период с 2015 по 2018 годы ЕАО покинули 24 518 человек. А приехали в область только 17 181 человек. Миграционная убыль составила 7137 человек. С января по май 2019 года область покинули 1454 человека. Губернатор Левинталь попал в «красную зону» практически всех рейтингов, оценивающих деятельность высших должностных лиц субъектов РФ, став абсолютным аутсайдером», — говорил доктор политических наук Илдус Ярулин.

Должность врио губернатора Еврейской АО получил член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн. Главная задача которого сохранить Еврейскую АО, как самостоятельный регион. Комментируя ситуацию в области региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в Дальневосточном федеральном округе Даниил Ермилов отметил, что врио губернатора Ростислав Гольдштейн сумел удивить многих, стремясь делом доказать, что область вполне может быть самостоятельным субъектом и не нуждается в слиянии с другими регионами.

Из девяти выдвинувшихся на выборы губернатора Еврейской АО кандидатов избирком зарегистрировал пятерых. Выбирать главу региона в единый день голосования 13 сентября жители будут из Ростислава Гольдштейна («Единая Россия»), Владимира Дудина («Справедливая Россия»), Александра Крупского («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Романа Куземского («Патриоты России») и Бориса Тихонова («Родина»).

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На 1 июля 2020 года, по данным областной избирательной комиссии, в регионе избирательным правом обладают 126 447 человек. Наибольшее количество избирателей проживают в Биробиджане — 57 123. На 1 января 2009 года в регионе было зарегистрировано 135 708 избирателей.

«Кампания в Еврейской автономной области будет одной из наименее конкурентных — на выборы зарегистрирован лишь один кандидат парламентской оппозиции («Справедливая Россия»). Неучастие в выборах популярной в регионе ЛДПР дополнительно снижает вероятность второго тура», — отметили эксперты холдинга «Минченко консалтинг».

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