Москва, , 05:55 — REGNUM Для того, чтобы притянуть к себе Белоруссию, российская элита должна определиться с ее «ценой», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы все говорили и были тут передачи о том, что не надо вводить войска, а надо устроить Поклонную в Минске [прим. аналог Митинга на Поклонной горе в Москве, который переломил хребет попытки госпереворота в России в 2012 году]. Поклонную провалили, а потом отыграли Могилев и Гомель. Как только отыграли грубо, топорно, как угодно, Могилев и Гомель и выяснилось, что Лукашенко не струхнул, блицкриг людей, которые хотели смести режим и устроить прозападную Белоруссию, он сорвался. Все перешло в затяжную политическую войну», — заявил Кургинян.

По его словам, осталось теперь только эту затяжную политическую войну выиграть. А вот выиграть ее нельзя без разрешения наличествующих в российской элите противоречий касательно «цены Белоруссии» высшем смысле этого слова.

«Если бы мы все сосредоточились на белорусском аспекте и понимали, что добровольное воссоединение является нашей мечтой, то при наших возможностях это бы уже было бы», — подытожил эксперт.