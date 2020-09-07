Москва, , 05:50 — REGNUM Нынешняя российская власть должна прежде всего вернуться к себе, начав восстановление полноценного государства, иначе сверхдержаву не создать, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я знаю, что большевики собрали величайшую империю, величайшую сверхдержаву. Но не это главное, а то, что эта величайшая сверхдержава говорила, что у нее свое представление о мировом движении историческом, не такое, как у других. И в этом русский дух узнал себя. Он узнал себя как альтернативность, как наследник Византии и чего-то более древнего», — заявил Кургинян, полемизируя с председателем ЛДПР Владимиром Жириноским.

По словам Кругиняна, позиция Жириновского о том, что нужно брать бывшие республики силой на фоне того, что «молодежь любит Песи-Колу») ошибочна в том смысле, что она ничего не может породить, потому что победа возможна только через победу культуры в ядре, то есть победу «мягкой силы».