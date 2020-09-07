Москва, 7 сентября 2020, 05:50 — REGNUM Нынешняя российская власть должна прежде всего вернуться к себе, начав восстановление полноценного государства, иначе сверхдержаву не создать, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кругиняна, позиция Жириновского о том, что нужно брать бывшие республики силой на фоне того, что «молодежь любит Песи-Колу») ошибочна в том смысле, что она ничего не может породить, потому что победа возможна только через победу культуры в ядре, то есть победу «мягкой силы».