Москва, 7 сентября 2020, 05:29 — REGNUM Для воссоединения единого государства на постсоветском пространстве не нужно посягать на суверенитет бывших республик, но нужно использовать его, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в современном мире невозможно воссоединение бывших советских республик (в том числе и Белоруссии с Россией) путем угроз оружием. Это крайние меры, которая работают только тогда, когда имеет место фактическая война. Пока же речь идет о воссоединении, России даже даром не нужны те территории, которые негативно относятся к ней.