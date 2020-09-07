Москва, , 05:29 — REGNUM Для воссоединения единого государства на постсоветском пространстве не нужно посягать на суверенитет бывших республик, но нужно использовать его, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, что задача сейчас заключается именно в том, чтобы пройти через этот этап национальных суверенитетов, отсечь компрадорско-прозападную часть, который эти суверенитеты не нужны, которая рассматривает все бывшие наши национальные государства как колонии свои стопроцентно, он и покажут и уже показывают, что это означает. А после этого нужно дальше двигаться через эти суверенитеты через осмысление взаимного того, что будущее — в объединении», — заявил Кургинян.

По его словам, в современном мире невозможно воссоединение бывших советских республик (в том числе и Белоруссии с Россией) путем угроз оружием. Это крайние меры, которая работают только тогда, когда имеет место фактическая война. Пока же речь идет о воссоединении, России даже даром не нужны те территории, которые негативно относятся к ней.