Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM В Магаданской области выборы в единый день голосования впервые пройдут в несколько дней — избирательные участки будут открыты с 11 по 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы областного правительства, губернатор Сергей Носов при рассмотрении вопросов подготовки к выборам, акцентировал внимание на обеспечении полного комплекса мер дезинфекции избирательных участков.

«Чем больше жителей Колымы проголосуют 11 и 12 сентября, тем меньше нагрузки будет на избирательные участки и коллективы школ, которые будут готовить помещения к учебному процессу 14 сентября. Прошу спланировать эту работу. Предлагаю сделать 11 сентября коротким рабочим днём, до обеда. Необходимо обеспечить возможность для большего числа избирателей прийти на участки и проголосовать, для того чтобы снизить нагрузку на 13 сентября», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области проверили обеспечение безопасности избирательных участков в единый день голосования. С 11 по 13 сентября выборы пройдут на 91 избирательном участке.

Колымчане будут выбирать депутатов в Магаданскую областную думу по одномандатным округам, по партийным спискам — городскую думу Магадана, в собрания — представителей девяти городских округов. Всего будет замещено 162 депутатских мандата.