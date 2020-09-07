Рочестер, США, , 04:40 — REGNUM Мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими. Об этом чиновники заявили в ходе пресс-конференции.

«Я знаю, были слухи, что я ухожу в отставку. Это не так, я по-прежнему шеф полиции», — заявил Синглтери.

При этом и мэр, и глава полиции города являются темнокожими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о намерении созвать большое жюри присяжных для рассмотрения дела о гибели негра Дэниела Пруда в ходе задержания полицейскими в Рочестере. По ее словам, это позволит рассмотреть дело более тщательно.

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