Хабаровск, , 04:20 — REGNUM Желающие попасть в Народный совет при правительстве Хабаровского края должны поторопиться — до формирования осталось два дня — до 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе врио губернатора Михаила Дегтярёва.

Читайте также: В Хабаровском крае в Народный совет заявились уже более 200 желающих

Заявки на вступление в Народный совет продолжают поступать. Всего зарегистрировано 403.

По количеству поданных заявлений лидирует интернет-площадка «Голос 27». Через портал поступило 312 обращений, документы 150 кандидатов уже прошли проверку, по ним запущено голосование на интернет-портале. Для включения в состав совета необходимо, чтобы кандидатуру поддержали более 250 человек. Такой отбор уже прошли 32 человека.

В состав совета уже вошли 19 блогеров Хабаровского края. 31 человек включён по личному приглашению Дегтярёва.

«Выдвинуть свои кандидатуры могут и рабочие группы, созданные в общественных советах в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Таким способом в состав Народного совета могут попасть 18 человек. Ещё 23 собрали подписные листы в свою поддержку и предоставили их на рассмотрение», — пояснили в правительстве.

Первое заседание запланировано в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 августа поступило более 200 заявлений от желающих попасть в консультативный Народный совет при правительстве Хабаровского края.