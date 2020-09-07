Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Ряд вопросов обсудили в ходе телефонного разговора король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Дональд Трамп. Об этом 7 сентября сообщает Саудовское агентство печати.

В частности, лидеры двух стран затронули темы борьбы стран группы G20 с коронавирусом и ситуацию на Ближнем Востоке. Главы Саудовской Аравии и США в своём разговоре обсудили деятельность стран G20 по смягчению последствий пандемии COVID-19.

Также король выразил признательность президенту США за вклад американской стороны в разрешение конфликта между Палестиной и Израилем и отметил приверженность Саудовской Аравии к установлению мира в данном регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Трампа, что он рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к соглашению о нормализации отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Саудовская Аравия должна присоединиться к соглашению ОАЭ и Израиля