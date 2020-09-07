Лондон, , 03:24 — REGNUM Соглашение о свободной торговле Великобритании с ЕС ещё возможно, но не на угрожающих независимости страны условиях. Об этом говорится в распространённом 7 сентября, накануне старта решающего этапа переговоров, заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Есть ещё соглашение, которого можно достичь. Мы будем напряжённо работать в сентябре, чтобы добиться его», — сказано в заявлении.

В тексте отмечается, что в основе британской позиции лежит «разумное предложение о стандартном соглашении о свободной торговле», подобном тому, которое ЕС заключило с Канадой и рядом других стран. Джонсон отмечает, что будет рад, если ЕС сможет «переосмыслить свои позиции и согласиться с этим» даже на такой поздней стадии.

«Но ради достижения этой цели мы не можем поступиться тем, что лежит в основе независимости государства, и не будем этого делать», — подчеркнул премьер-министр Соединённого Королевства. Он отметил, что, как и европейская сторона, считает 15 октября (дату саммита ЕС) крайним сроком для заключения сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о провале очередных переговоров в Лондоне по торговому соглашению Великобритании и ЕС. По словам Барнье, он «обеспокоен и разочарован» тем, что в позиции Великобритании нет никаких изменений.

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