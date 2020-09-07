Москва, , 01:50 — REGNUM Российские инспекторы в соответствии с Договором по открытому небу с 7 по 11 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Чехии. Об этом журналистам сообщил руководитель Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Наблюдательный полёт над территорией Чехии будет выполняться в период с 7 по 11 сентября 2020 года с аэродрома Открытого неба Пардубице», — заявил Рыжков.

По его словам, максимальная дальность инспекционного полёта, который будет выполняться российским самолётом Ан-30Б, составит 800 километров. Маршрут полёта согласован с чешской стороной. Чешские специалисты на борту российского самолёта будут контролировать соблюдение положений договора и порядок применения оборудования для наблюдений.

Напомним, ратифицированный Россией в 2001 году Договор по открытому небу предполагает эпизодические взаимные облёты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности. Ранее США заявил о намерении выйти из договора из-за якобы имевших место со стороны России нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 21 августа Россия в соответствии с Договором по открытому небу проведёт наблюдательный полёт над территорией Финляндии.

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