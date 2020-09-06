Брюссель, , 23:59 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 6 сентября ожидает, что на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе 7 сентября будет идти речь о взаимном признании и заключении окончательного соглашения.

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово будет заключено только в том случае, если оно будет предполагать взаимное признание.

Свои ожидания Хоти связал с обещаниями, полученными на Парижском саммите 10 июля 2020 года, а также с поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Тем не менее, президент Сербии Александр Вучич продолжает заявлять, что не признает Косово.

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