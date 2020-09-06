Брюссель, , 23:41 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 6 сентября провел встречу со Специальным представителем ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком и Специальным представителем Госсекретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмером в Брюсселе.

Александр Вучич, Дональд Трамп и Авдулла Хоти Predsednik.rs

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала предстоящая встреча Хоти с Вучичем в Брюсселе.

После встречи косовский политик заявил, что США и ЕС полностью координируют свои шаги по подготовке к заключению окончательного соглашения между Косово и Сербией.

Напомним, 4 сентября при посредничестве президента США Дональда Трампав Белом доме были подписаны два двусторонних соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

Президент Сербии Александр Вучич 6 сентября заявил, что в Евросоюзе не рады заключению этих соглашений.

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