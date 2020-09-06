Минск, , 23:06 — REGNUM Попытка сменить власть на улице — это очень плохо для любого народа, заявил 6 сентября министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, комментируя акции протеста в республике.

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По его словам, это отбрасывает народ на 15−20 лет назад, всегда наступает разруха, голод, бандитизм, мародёрство.

«Никогда никому от неё не было хорошо, кроме тех, кто ее заказывал, — цитирует его БелТА. — В истории человечества всё это было и в прошлом, и в современности — и не раз».

Министр призвал молодежь «читать не телеграм-каналы, а книги».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, в Минске прошла очередная акция протеста. В целях обеспечения безопасности власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.

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