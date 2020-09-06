Москва, , 22:57 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Берлин одобрил российский запрос о правовой помощи по делу блогера Алексея Навального.

«Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, какие «фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления?».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас заявил, что Берлин давно дал добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по блогеру Алексею Навальному, но сейчас ещё продолжается обследование пациента в клинике.

«Сейчас идет обследование (Навального) в Charite. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения», — подчеркнул Маас.

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