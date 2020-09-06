Прага, , 22:41 — REGNUM Санкции Европейского союза против представителей властей Белоруссии вступят в силу не позже 21 сентября. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

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"Считаю, что санкции ЕС (против представителей белорусских властей) вступят в силу не позже 21 сентября», — сказал он журналистам в Праге.

Он отметил, что изначально в санкционный список входили 20 человек, однако «данный список в ближайшие дни мы можем расширить», поскольку в ЕС «вновь наблюдают жестокое обращение с мирными демонстрантами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен отреагировать на требования Европейского союза, в противном случае против страны будут введены новые санкции. По его словам, против Минска будут введены новые санкции, если белорусский лидер не отреагирует.

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