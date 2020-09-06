Белград, , 22:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 сентября, после встречи со Специальным представителем Госсекретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмером и Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком заявил, что ЕС настаивает на том, что лидерство в политическом диалоге между Белградом и Приштиной должно оставаться за Брюсселем.

Александр Вучич и Дональд Трамп Twitter.com/predsednikrs

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По словам Вучича, в ЕС проанализировали заключенные в Вашингтоне соглашения и намерены использовать часть их положений для ускорения процесса диалога. При этом сербский президент заявил, что «было бы неправдой говорить, что они (представители ЕС — ИА REGNUM) самые счастливые на свете», подчеркивая тем самым недовольство Брюсселя переходом инициативы к Вашингтону.

Вучич заявил, что ожидает прогресса на будущих раундах переговоров и предупредил о намерении поднять вопрос об Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово на встрече с представителями самопровозглашенного края.

Напомним, 4 сентября при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме были подписаны два двусторонних соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией.

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