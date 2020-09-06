Вильнюс, , 22:20 — REGNUM Отсутствие реакции Европейского союза в отношении Белоруссии подрывает доверие к внешней политике ЕС в целом, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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«Если мы не будем по-настоящему придерживаться наших национальных обязательств, то это потрясет наши основы. Мы должны проявлять твердость», — сказал министр в интервью газете Financial Times.

По его словам, народ Белоруссии «не должен чувствовать себя покинутым», а Евросоюз «должен предоставить им возможность быть среди демократических государств».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 сентября, в Минске прошла очередная акция протеста. В целях обеспечения безопасности власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина.