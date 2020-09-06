Дамаск, , 21:37 — REGNUM Делегация России во главе с вице-премьером Юрием Борисовым прибыла в Дамаск для переговоров с властями Сирии. Об этом 6 сентября сообщает агентство SANA.

Отмечается, что в ходе встречи стороны планируют поднять темы развития и укрепления сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил своего конкурента и нынешнего президента Дональда Трампа в «покорности» и «униженности» в отношениях с Россией.

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