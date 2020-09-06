Берлин, , 21:19 — REGNUM Берлин давно дал добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по блогеру Алексею Навальному, но сейчас ещё продолжается обследование пациента в клинике. Об этом 6 сентября заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи», — сказал Маас в эфире телеканала ARD.

Таким образом он прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что власти Германии затягивают процесс рассмотрения ходатайства.

«Сейчас идет обследование (Навального) в Charite. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения», — подчеркнул Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии на самом высоком уровне заявили, что российский оппозиционный блогер якобы был отравлен. Канцлер Германии Ангела Меркель сказал, что Навального обследовали специалисты бундесвера, которые пришли к однозначному выводу — блогера отравили «ядом из группы «Новичок».

По словам Захаровой, официальный Берлин вполне может вести двойную игру.

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