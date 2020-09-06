Минск, , 20:49 — REGNUM В центре Минска завершилась акция протеста оппозиции, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Акция протеста началась днем 6 сентября, участники планировали подойти к резиденции президента Александра Лукашенко, однако дорогу им преградил кордон силовиков со спецтехникой милиции и внутренних войск республики.

Напомним, ранее в целях обеспечения безопасности белорусские власти увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.

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