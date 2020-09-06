Брюссель, , 20:42 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести многостороннюю конференцию по урегулированию ситуации в Восточном Средиземноморье.

«Глава Евросовета призвал (Эрдоган) к проведению многосторонней конференции по Восточному Средиземноморью с целью поиска мирных и согласованных решений», — сообщил ТАСС источник в Совете ЕС.

Отмечается, что Мишель «подчеркнул важность деэскалации конфликта и призвал Турцию воздержаться от действий, которые подпитывают напряженность» в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Восточном Средиземноморье продолжается территориальный спор, вызванный усилиями Турции по поиску морских месторождений нефти и газа.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что две страны согласились начать «технические переговоры» по деэскалации под эгидой военного блока.

Читайте также: Греция и Турция договорились о переговорах под эгидой НАТО