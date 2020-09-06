6 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 20:40 — REGNUM Первый вице-премьер Андрей Белорусов, как пишет ТАСС, сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики, который по его словам планируется утвердить в сентябре параллельно с прогнозом социально-экономического развития в свою очередь, находящегося на доработке. План, судя по прежним заявлениям главы правительства РФ Михаила Мишустина, носит социально-ориентированный характер. Напомним, по словам Мишустина, касающихся плана по восстановлению экономику, представленному Президенту Владимиру Путину 2 июня, он призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Целевыми показателями его выполнения, как тогда отмечал глава Правительства, являются устойчивый рост реальных доходов, выход на показатель безработицы ниже 5%, обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Тогда Президент отмечал, что документ можно взять «за основу дальнейшей работы», подчеркивая, что некоторые моменты нуждаются в дополнительном внимании. Позже, 21 июля был опубликован Указ, подписанный Владимиром Путиным, утвердивший новые национальные цели развития России до 2030 года, которыми и был задан тренд на социальную ориентированность политики государства. Ранее ключевой показатель, демонстрирующий якобы благополучие той или иной страны — ВВП, на этот раз оказался за бортом. И не случайно. Так, недавно бывший министр экономики Максим Орешкин, видимо, порадовался за то, что Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира в этом году по паритету покупательной способности (ППС). Более того, в противовес новым заявленным Президентом РФ национальным целям, из которого, повторюсь, теперь исключено равнение на ВВП, Орешкин, заметим, будучи теперь помощником Владимира Путина, заявил на том же мероприятии — всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», что «Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик мира. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень». Хочется спросить, что это было? Почему помощник Президента утвердившего новые национальные цели, которые больше не призваны гнаться за достижением крайне сомнительного показателя, как ВВП, равняется на прогноз МВФ? Между тем, заметим, Россия поднялась в рейтинге стран на пятую позицию, потому что ее утратила Германия. Экономика Германии упала более высокими темпами, чем Россия. Но улучшилась ли при этом покупательная способность россиян? Вот в чем вопрос! Собственно — это всё, что нужно знать о ВВП и ценности этого показателя, за которым стоят далеко идущие угрозы — потеря контроля над реальной ситуацией в экономиках стран. А, что Орешкин?

Лечить — не перелечить!

Максим Орешкин, вероятно, хотел подчеркнуть важность прежней экономической политики, к которой именно он приложил руку, будучи еще министром экономики, ведь достичь вхождения в пятерку мировых экономик планировалось аж к 2023 году. Но случилась пандемия — сложное для всех правительств мира, время. И именно правительство РФ под управлением Мишустина справилось с проблемами лучше других. Ещё — спасло наличие высокой доли государства в экономике, от которой до пандемии активно предлагали избавиться и нынешний глава Счетной Палаты и министр финансов Антон Силуанов и ряд других экспертов, продолжающих и сегодня говорить либо открыто, либо через различные международные институты и их рейтинги, о необходимости децентрализации экономики России, видимо, желая распада страны на регионы, как прежде случился распад СССР.

Так вот, возвращаясь к ВВП и ППС, стоит напомнить, что та самая покупательная способность, которой всё и измеряется до сих пор во всем мире, в России, как некогда напоминала глава ЦБ Эльвира Набиуллина Максиму Орешкину, как действующему еще на тот момент министру экономики страны, обеспечивалась по большей части кредитами. Думается, многие помнят, как гордо она об этом заявляла в ходе спора, когда Орешкин говоря о закредитованности населения, наличие которой отрицала Набиуллина, заявлял, что ЦБ тормозит развитие экономики. И как раз именно в этом с ныне помощником Президента нельзя не согласиться. Именно денежно-кредитная политика ЦБ РФ высасывает деньги из карманов граждан, бизнеса и, как следствие, из экономики страны! Даже снижение ключевой ставки не сделало коммерческое кредитование доступным! Напомним, исследовательская компания Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков, сообщала, что ставки по розничным кредитам превысили ставки по вкладам россиян в среднем в 2,5 раза. Банки выдают займы россиянам в среднем под 9,3%, а вклады населения привлекают примерно под 4% годовых. В ряде банков ставки по розничным кредитам и вовсе превышают доходность вкладов для населения в 4 раза. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых клиентов, а процент по займам для таких клиентов — 12,9%. Такие же ставки у «ЮниКредита» — 3% против 11,9%. Притом, что, как вы заметили, исследование проведено внешними экспертами, а не самим регулятором рынка, ЦБ никак не отреагировал на приведенные данные. Никакой реакции на эти данные от ЦБ не последовало. Видимо, Эльвира Набиуллина считает эти кредитные ставки приемлемыми для экономики страны.

Между тем, сейчас банки активно приступили спасать свое положение реструктуризацией кредитов, а регулятор по-прежнему придает важности именно этому фактору, мол, банки спасают на самом деле экономику и положение людей, тогда, как якобы государство стоит «в сторонке». Хотя, если бы не субсидирование ставок по кредитам в рамках различных госпрограммам, то коммерческое кредитование было бы и вовсе неподъемным. Именно субсидирование льготной ставки, например, по ипотеке вынудило рынок сдвинуться — ряд банков стал предлагать более низкие ставки. Но какой ценой обходится государству это стимулирование банков к понижению ставок, впрочем, как и вся финансовая стабильность, обеспечиваемая главой ЦБ? Можно подумать, нет более других проблем в стране, кроме как «кормить» деньгами банки.

Заметим, из данных АКРА следует, что больше всего реструктуризаций приходится на потребительские кредиты, доля которых на 1 августа увеличилась на 9 процентных пунктов по сравнению с данными на 1 апреля 2020 года и составила 62%. Кроме того, существенный рост доли реструктуризаций в период пандемии наблюдался по кредитным картам: с 1 до 12%. Эксперты связывают это с замещением опять же потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга. Когда в семье не то, чтобы жилье куплено в кредит, а даже телевизор, то о каком повышении рождаемости может идти речь. Когда семья на свой доход обслуживает долг по кредиту, она отказывает себе в потреблении каких-то товаров. Деньги по процентам за кредиты уходят в банки. Когда предприятия обслуживают дорогие кредиты, они также сто раз подумают, стоит ли повышать заработную плату сотрудникам. А как эти кредиты отражаются на себестоимости продукции? Какой-то порочный круг, сжимающий всё больше и больше экономику страны.

Думается, не случайно Алексей Кудрин стал с недавних пор не то, чтобы приветствовать, а даже настаивать на финансовой поддержке граждан. Давайте обратимся к данным обновленного доклада Всемирного банка (ВБ) об экономике России, который в июле этого года публиковало издание «Коммерсант». Опустив все прочие хитромудрые оценки и прогнозы ВБ, стоит обратить внимание на ключевые выводы. Так, в докладе сообщается, что хотя Россия расходует на программы соцпомощи около 3,2% ВВП, что в номинале выше (!) среднемирового уровня в 1,6%, они не обеспечивают достаточный приоритет нуждающихся. «До кризиса на долю малоимущих приходилось всего 10% общего объема социальных трансфертов. Они получают недостаточный объем помощи, чтобы выбраться из бедности. Размер пособий, назначаемых на основе оценки нуждаемости, невелик: с их помощью малоимущие покрывают в среднем около трети дефицита (!) своих доходов», — отмечают в ВБ. В результате авторы доклада предлагают расширить объективный охват нуждающихся граждан и повысить «щедрость» (значимость) пособий. Ничего не напоминает эта логика? Давайте сбросим «с вертолета» деньги? Давайте! Люди пойдут и отдадут кредиты. То есть деньги снова не пойдут на потребление, не пойдут в экономику, они пойдут в банки. О каком развитии экономики тогда может идти речь?

Вот потому, политика ЦБ не должна стоять особняком, при реализации какого бы то ни было плана восстановления экономики или нацпроектов. И начинать нужно именно с разбора полетов политики Эльвиры Набиуллиной. Достаточно обратить внимание на то, как жители Нью-Йорка стали покидать свои дома, перебираясь в пригород или другие штаты — туда, где жизнь дешевле, дешевле обслуживание инфраструктуры, ведь им также приходится обслуживать кредиты, только в отличие от россиян там кредитные ставки еще и ниже. Какой бы план сейчас не разрабатывался по восстановлению экономики, он рискует быть проваленным из-за политики ЦБ. Начнут, допустим, россияне мигрировать между регионами, при этом им, конечно, будет в это время не до рождаемости, и тогда правительство столкнется с новыми вызовами и новыми вводными — целевыми показателями. Ну, а о недовольстве жизнью говорить не приходится. Всё и так более, чем очевидно!