Токио, , 06:56 — REGNUM Япония сообщила Соединенным Штатам Америки о том, что рассматривает использование специализированных кораблей в целях противодействия баллистическим ракетам, по данным информационного агентства Kyodo. Эту меру правительство считает наиболее вероятной альтернативой системе Aegis Ashore, от закупки которой Токио отказался.

Строительство судов с радарами и системами запуска ракет, обойдётся дешевле, чем установка эсминцев, оснащенных комплексами Aegis. Однако такие возможности таких судов будут ограничены противодействием баллистическим ракетам. Тогда как эсминцы с комплексом Aegis способны отвечать на атаки истребителей и подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Синдзо Абэ до своего ухода с поста 16 сентября сделает заявление относительно своей позиции по поводу противоракетной обороны Японии.