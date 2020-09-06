Киев, , 20:20 — REGNUM Четкий ответ на вопрос о том, признают ли власти Украины Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, является «примитивизацией». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Я считаю вообще постановку вопроса, сужение всей проблемы до легитимный или нелегитимный глубоко ошибочной», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, выйти и сказать: «Мы не признали Лукашенко» или выйти и сказать, что признали Лукашенко, — это «примитивизация процесса».

То, что сейчас происходит в Белоруссии, это «интенсификация создания союзного государства», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуацию в Белоруссии вмешиваются, управляя протестными акциями, Польша, Чехия, Литва и Украина.

Отметим, 2 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Украине готовят боевиков, целью которых является обострение ситуации в Белоруссии.