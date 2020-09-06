6 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Линия разделения сторон на востоке Украины – это, конечно, не «линия Мажино» и не «линия Зигфрида», но и там буянят свои страсти. И нет уверенности, что целью этих страстей является устойчивый мир. Эскалация сейчас выгодна и Донецку с Луганском, и Киеву.

Андрей Ганжа, , 20:51 — REGNUM Всеобъемлющее перемирие на Донбассе, объявленное 27 июля этого года, все больше становится похожим на «сказку для взрослых». Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на конец августа насчитала 829 нарушений нового «режима тишины», а с начала сентября — еще 120 нарушений этого режима. Ожидать полного прекращения огня было бы наивно и глупо: ведь район переполнен оружием, а эффекта «блуждающего танка» или, тем более, «блуждающего автомата» еще никто не отменял.

Блицкриг

Президент Украины Владимир Зеленский с радостью заявлял, что «уже 39 дней подряд на Донбассе нет военных потерь» (на сегодняшний день уже 42 дня), и эту радость можно только разделить.

Но отсутствие потерь никогда не означало деэскалации конфликта. С сентября 1939 по май 1940 года на германо-французском фронте шла «странная война» — выстрелов почти не было, потерь (после глупого наступления французов в Сааре) вообще не было, а не последней проблемой французской армии было отсутствие пипифакса. А ведь Вторая Мировая была уже в разгаре, Гитлер громил Польшу, Данию и Норвегию. И готовил план «Гельб», закончившийся капитуляцией Франции и англо-французской бедой под Дюнкерком.

Линия разделения сторон на востоке Украины — это, конечно, не «линия Мажино» и не «линия Зигфрида», но и там буянят свои страсти. И нет уверенности, что целью этих страстей является устойчивый мир. Эскалация сейчас выгодна и Донецку с Луганском, и Киеву.

Первым необходимо как-то нивелировать негативный эффект шахтерских протестов начала лета и, что не менее важно, обеспечить физическое существование подконтрольных им территорий. В том числе и водой, но об этом чуть позже…

Киевской власти тоже необходимо купировать негативный эффект своего же прокола — лишения значительной части своих граждан избирательных прав и мобилизовать население в канун местных выборов.

Все это проще всего делать путем актуализации темы «враг нападает!».

28 августа глава ДНР Денис Пушилин высказал претензию о позиционных нарушениях Вооруженных Сил Украины в северо-восточнее населенного пункта Шумы, где «противник продвигает свои укрепления (траншеи) к арке водовода «Северский Донец — Донбасс» с явным намерением укрепиться под ней». И это удар по очень болевой точке населения: жители Донецкой области прекрасно знают, что без канала «Северский Донец — Донбасс» им будет совсем плохо: своей воды в области не хватает.

А Пушилин 5 сентября начал «додавливать». Он обозначил координаторы вновь оборудованных украинских позиций около Шум (48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы) и заявил, что принял решение в 8 часов утра 7 сентября уничтожить их артиллерийским огнем. И призвал украинскую сторону «обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы».

Пушилин ссылается на «Перечень дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня»,которые были согласованы и подписаны участниками Трехсторонней Контактной группы в Минске. Там действительно оговорен ответный огонь в случае наступательных действий, причем «под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий».

Сомневаться в заявлении Пушилина заставляет не только категорическое опровержение со стороны командующего Операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко: «Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы «ДНР» по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области… По результатам проверки установлено, что эти обвинения не соответствует действительности и является провокационным и влечет за собой политическую составляющую». Ничего другого он и сказать не мог.

Смущает тот факт, что в ежедневных отчетах Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ не замечено никакой строительной активности в районе канала. Хотя грош цена была бы украинским военным, если бы они дали обнаружить стратегическое строительство сторонним наблюдателям.

В любом случае, ясно одно — если завтра, 7 сентября, в районе канала «Северский Донец — Донбасс» прогремит хотя бы один взрыв, Украину ожидает неимоверная военная эскалация на востоке. Хотя, возможно, именно это и является целью действия.