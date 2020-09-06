Белград, 6 сентября 2020, 19:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировали, что отношения Москвы и Белграда являются искренне дружескими.
«Собеседники констатировали, что отношения России и Сербии являются искренне дружескими», — сообщили в пресс-службе администрации сербского лидера.
Отмечается, что стороны подтвердили решительность продолжить осуществлять совместные проекты и поддерживать друг друга на международной арене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александар Вучич проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова об итогах своего визита в Соединенные Штаты.
В американской столице Вашингтоне 3−4 сентября прошли переговоры Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти.
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