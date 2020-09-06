Минск, , 18:32 — REGNUM В столице Белоруссии Минске вблизи оцепления ОМОН вокруг Дворца независимости распылили перцовый газ, сообщает 6 сентября ТАСС

Газ Ντουντούκα

С чьей именно стороны был применен газ и что стало причиной этого, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что в целях обеспечения безопасности в Минске 6 сентября увеличили число нарядов и военнослужащих, а также была задействована спецтехника милиции и внутренних войск министерства внутренних дел.