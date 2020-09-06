Киев, , 18:32 — REGNUM Жители Украины принесли на «значительную часть» российской территории цивилизацию. Об этом 5 сентября сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

На Украине Александр Горбаруков

«Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, развивали хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, как украинскому руководству, так и России стоит помнить об этом.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил, что отношения Киева и Минска уже не могут быть прежними.

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